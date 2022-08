LA FOTO. AVERSA. La banda dei finestrini rotti non si ferma. Ma ora è stata scoperta l’auto dei malviventi

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Aversa da mesi è stata presa di mira da una banda di ladri specializzata nel rompere i finestrini delle auto in cerca di oggetti di valore, o meno.

Sono decine le denunce e le segnalazioni delle vittime. Le strade più colpite sono Via de Jasi, viale Olimpico, via Diaz, via Giotto e Piazza Cirillo, ma non solo.

Tale crimine crea diversi danni, oltre al costo della merce sottratta anche quello della riparazione costosa degli stessi finestrini.

L’ultimo episodio ieri sera, sabato, dove dei malviventi hanno danneggiato un’auto in sosta, come si vede dalla foto pubblicata dalla vittima.

Qualche giorno fa, poi, nell’area esterna di un ristorante di via Kennedy sono state vittime alcuni clienti di un locale.

Dopo cenato, quando sono usciti, hanno trovato le proprie vetture con i finestrini sfondati e depredati di ogni oggetto.

Pare che la banda criminale sia fuggita a bordo di una Fiat Punto.