Il sinistro in via dell’Archeologia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Stamani un grave incidente si è verificato in via dell’archeologia ad Aversa. Una donna alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo carambolando e ribaltandosi. L’automobilista ferita è stata trasportata al locale nosocomio e affidato ai sanitari per le cure del caso.