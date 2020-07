LA FOTO BAIA DOMIZIA. Tutto esaurito in spiaggia, ma col Covid si rischia. Distanziamento sociale?… Questo sconosciuto

BAIA DOMIZIA – Il coronavirus? Per una buona fetta di casertani, e campani in generale, è già un lontano ricordo, almeno questa è l’impressione guardando l’immagine che ci giunge da un lido che si trova al centro di Baia Domizia.

Complice la calura e il solleone, le spiagge del litorale casertano sono state prese d’assalto creando un pienone di gente, senza distanziamento sociale. Tutti insieme, per dare il via all’estate italiana ai tempi del COVID-19. I lidi sono diventati, in alcuni casi, dei veri e propri formicai con ombrelloni e sdraio a pochissima distanza l’uno dall’altro.