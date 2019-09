CASERTA (red.cro.) – Non abbiamo ormai tante parole per poter descrivere cosa è accaduto intorno alle 15 di oggi. L’ennesimo furgone che resta bloccato sotto il ponte di Ercole, anche questa volta la struttura ha non ha retto all’urto e il traffico è andato in tilt.

Il mezzo è rimasto fortemente danneggiato.