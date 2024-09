LA FOTO. Camion in autostrada si schianta e finisce contromano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAIANELLO – Nella giornata di oggi, lunedì, verso le ore 15:00, la squadra del distaccamento di Teano è intervenuta sull’autostrada A1, al Km 695 dopo il casello di Caianello in direzione Roma.

L’operazione è legata a un incidente stradale che ha visto coinvolto solo un mezzo pesante.

Il veicolo, per cause da accertare, dopo aver sbandato ha urtato contro le barriere che dividono i due sensi di marcia finendo la sua corsa nell’altra corsia dove, in quel momento, non passava nessuno. Ferito il conducente.