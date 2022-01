LA FOTO. Caos all’ufficio postale. Nessun numeratore, clienti assembrati

PORTICO DI CASERTA – (gv) Caos ieri all’ufficio postale di via Principe di Piemonte, una fila quasi ‘chilometrica’ di utenti perché la struttura, unica in questo paese, non ha attivato il numeratore elettronico e ciò ha creato assembramenti tra clienti. L’utente che arriva deve chiedere l’ultimo arrivato e stare in ansia per la lunga fila, senza poter rispettare le severe misure anticovid che in questi giorni proprio a Portico vede una impennata di contagiati del 200 per cento. Alcuni cittadini hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.