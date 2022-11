LA FOTO. CASERTA AL BUIO. Solo i negozi rendono visibile la strada

CASERTA – Tramite i social, tramite il gruppo Facebook Ciò che vedo in città che una residente di Caserta ha voluto portare alla ribalta la condizione di una strada piena di abitazioni e attività.

Via Montale vive ormai una condizione di buio totale dalle 17 in poi, orario in cui il sole tramonta.

Valeria, così si chiama la casertana che ha voluto raccontare la storia, ha spiegato come le poche luci che si vedono sono legate ai negozi e alle attività che hanno casa sulla strada.

Una condizione pericolosa per i residenti dell’area, che vivono praticamente al buio una fetta importante della giornata e rischiando, quindi, con la loro pelle a causa della scarsa visibilità.