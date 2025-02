LA FOTO. CASERTA. Auto si schianta contro il muro, rompe tubo e innesca una fuga di gas

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i tecnici della società del gas

CASERTA – Spavento, ad ora di pranzo, in via Campania nella frazione di Tredici dove per cause ancora in corso di accertamento una vettura ha urtato contro un muretto lesionando un tubo del gas.

Improvvisamente nell’area si è avvertito un forte odore di gas che ha allarmato i residenti della zona facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco

Giunti sul posto i pompieri hanno accertato la compromissione di una condotta del gas, a seguito dell’urto, che ha reso necessario sul posto anche l’intervento dei tecnici della società del gas al fine di riparare il guasto