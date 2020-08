LA FOTO. CASERTA. La “rapina” della ZTL di corso Trieste: il cartello è spento ma il povero automobilista viene stangato lo stesso

CASERTA – Nella città di Caserta succedono cose che in altri luoghi, tendenzialmente, non avvengono. Ad esempio, nella città di Caserta può capitare che un varco elettronico possa funzionare anche senza energia elettrica. Ci spieghiamo meglio: nel pomeriggio di ieri, venerdì, ci è giunta la segnalazione di un nostro lettore che è arrivato alle porte del varco di Corso Trieste trovandolo spento. Ovviamente, senza nessun segnale e con le indicazioni ben distanti e non leggibili, decide di passare.

Dopo essere passato, però, gli è venuto un dubbio: “non è che può funzionare lo stesso?“. Un dubbio che diventa certezza quando, dopo aver contattato la polizia municipale di Caserta, ha ricevuto la conferma dell’attività della ZTL, indipendentemente dalla segnaletica luminosa spenta. Sopra vedete la foto che ci è stata inviata prima del passaggio. Qualcuno potrà dire: “Ma la foto potrebbe essere stata scattata in un qualsiasi momento “. Sicuramente, se non fosse che sappiamo come funziona Caserta, sappiamo cosa può avvenire in questa città. Sappiamo che, a volte, succedono cose strane, come una ZTL che funziona anche senza energia. Ad aggiunta di questa nostra conoscenza delle cose casertane, va detto che anche noi, passando controvoglia per le vie interne del capoluogo, ci siamo imbattuti dinanzi a questo bellissimo e spentissimo scorcio.