LA FOTO CASERTA. No al secondo lockdown. I commercianti manifestano davanti al Comune

CASERTA – Il secondo lockdown, imposto dal Governatore De Luca, da ieri sta preoccupando, e non poco, commercianti, ristoratori e tutti i liberi professionisti i quali, potendo contare solo sul loro lavoro per continuare a vivere e portare avanti le loro famiglie, rischiano il collasso economico. Ecco perché non ci stanno e da ieri, sui social, è un continuo tam-tam ad organizzare manifestazioni affinché si scongiuri la seconda chiusura. Anche a Caserta, questa mattina un gruppo di commercianti si è portato in piazza Vanvitelli sotto ai porticati della sede del Comune di Caserta, manifestando in modo ordinato e pacifico, con tanto di mascherina e distanziamento sociale.

Intanto si vocifera di un’altra manifestazione organizzata per questa sera alle 22 davanti all’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere.