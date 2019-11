LE FOTO CASERTA SOTT’ACQUA. L’impressionante scatto di Piazza Carlo III invasa dalla pioggia. EVITATE I SOTTOPASSI!

CASERTA – Proprio mentre vi scriviamo, è in atto l’ennesimo acquazzone. Sono ormai ore che l’intera provincia è sotto ad un’ondata di maltempo straordinaria e gli effetti non sono tardati ad arrivare. Abbiamo trovato questo scatto su Facebook che rende perfettamente l’idea di quello che sta succedendo praticamente in tutta la provincia. Particolarmente flagellati i comuni dell’Alto Casertano con strade chiuse al transito perché invase da acqua e detriti. La strada provinciale al confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo, la zona di Miglio Venticinque, per intenderci, è completamente allagata. Un’auto è rimasta impantanata nel fango ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre e recuperare gli occupanti. Anche il torrente confinante con alcune case si sta gonfiando e minaccia di esondare.

Ai nostri lettori, possiamo solo ricordare di prestare massima attenzione sia per chi è a piedi, ma soprattutto per chi prende l’auto, di mettersi in macchina solo se è strettamente necessario e di evitare accuratamente i sottopassi che potrebbero allagarsi improvvisamente.