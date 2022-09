LA FOTO. CASERTA. Sprofonda via Feudo San Martino, voragini lungo tutta la carreggiata

Stamattina alcuni operai del Comune erano lì a controllare l’entità dei danni che saranno sì prodotti dalla pioggia, ma che sono la conseguenza di lavori mal eseguiti e di un asfalto che in tutta la città si sgretola.

CASERTA Di voragini e buche scriviamo tutti i giorni, o quasi. Stavolta vogliamo segnalarvi lo spofondamento di via Feudo San Martino, da poco tempo interessata da cantieri e da qualche settimana percorsa da un maggior numero di veicoli, dopo l’apertura di via Jenco che permette un più veloce attraversamento a chi da via Acquaviva si reca verso il centro e viceversa. La foto dice tutto e rappresenta solo una parte della voragine apertasi sulla strada. Stamattina alcuni operai erano lì a controllare l’entità dei danni che saranno sì prodotti dalla pioggia, ma che sono la conseguenza di lavori mal eseguiti, di un asfalto che in tutta la città si sgretola, che ci sia il sole o pioggia battente.