LA FOTO CASERTA. Una voragine in piazza Vanvitelli, a due passi dal Comune. L’Addolorata piange suo Figlio, la città non sa piangere se stessa

CASERTA – Non abbiamo scelto il giorno di Natale per calcare la notizia di un ordinario disservizio cittadino. Questa foto l’abbiamo scelta, però, perché l’enorme buca, pericolosa così come altre centinaia di buche scavatesi senza rimedia in tutto il centro cittadino, si trova a pochissimi metri dall’ingresso del Comune, ai piedi di questa edicola sacra, che al di là del valore specifico dell’opera pittorica, è un riferimento quotidiano, una presenza abituale, familiare a tutti quelli che transitano nella centralissima Piazza Vanvitelli.

Si trova proprio all’intersezione tra la pizza più importante di Caserta e la non meno significativa via Redentore. Non sappiamo di quante settimane questa buca sia vecchia. Il fatto che ci sia una transenna, o meglio che ci fosse, perché adesso qualcuno ha pensato bene di demolirla, lascia pensare che il guaio sia datato almeno qualche giorno.

Certo è che il 25 dicembre, antitesi del tempo evangelico rispetto a quello raffigurato nell’edicola sacra, finisce per assumere un significato simbolico: quella Madonna addolorata che piange il figlio morto in croce guarda a Caserta e, senza voler fare paragoni impropri, la compatisce quando questa le regala il disonore di quella buca, scavata in quel luogo specifico, a significare la morte civile della città.