LA FOTO. Con il giochetto della pietra rubano l’auto: “Questi qua sono i ladri”

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – In paese da giorni gira un auto, una Citroen C3 Blu con tetto bianco, presa a noleggio da una ditta con sede a Napoli, con a bordo dei malviventi che stanno seminando panico in paese. I delinquenti organizzati puntata la preda, lanciano oggetti verso l’auto presa di mira in modo tale che il conducente scenda dalla stessa per vedere cosa è accaduto e uno dei due delinquenti sale nella vettura e scappa via mentre il complice lo segue, e il malcapitato resta a piedi senza auto. Una delle vittime ha fotografato la vettura incriminata e ha sporto denuncia presso i carabinieri, ma anche voluto allertare per fare attenzione tutti i concittadini con un post: “Buongiorno a tutti. Posto questa foto per avvisarvi di stare attenti a questa vettura cerchiata in foto. Gira per le strade del nostro paese da un paio di giorni. E’ una Citroen C3 Blu con tetto bianco. Sono rapinatori che, lanciando un oggetto verso la vostra auto, tentano di farvi fermare per poi rapinarla. Chiunque la incroci per strada state attenti e se potete denunciate ai carabinieri.”