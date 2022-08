LA FOTO. Con mazze e taglierino nel parcheggio del supermercato. Due denunciati

LUSCIANO – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito in Lusciano nella serata di ieri, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, di un quarantaquattrenne residente a Gricignano di Aversa ed un trentunenne domiciliato a Lusciano.

I due deferiti, che si aggiravano con fare sospetto a bordo dell’autovettura in uso, nei pressi del parcheggio del supermercato Decò, alla vista dei Carabinieri hanno arrestato la marcia e sono entrati nell’esercizio commerciale per poi uscire subito dopo.

Identificati e sottoposti a controllo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 2 mazze della lunghezza di 91 cm l’una e di un taglierino modificato di lunghezza complessiva di 12 cm.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.