LA FOTO. Crollo all’Università di Giurisprudenza di S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – A quanto pare il maltempo delle scorse ore, soprattutto nella giornata di ieri, lunedì, ha provocato problemi alla contro soffittatura in alcuni locali di Palazzo Melzi, la sede dell’università di giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere.

È infatti venuto giù un pezzo del controsoffitto, con evidenti danni negli uffici.

Come detto, si presuppone che la causa sia stato il maltempo, visto che pezzi della contro soffittatura erano evidentemente bagnati, intrisi d’acqua. Fortunatamente, nel momento della caduta dei pannelli di cartongesso, non si trovava persone in passaggio.