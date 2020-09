LE FOTO. I DANNI DEL MALTEMPO. Albero si spezza e si schianta su un camion di passaggio

TEVEROLA – Un impatto fortissimo quello che tra un pezzo di un albero venuto giù a causa dell’incredibile pioggia scesa su tutta la provincia di Caserta intorno alle ore 13 e la cabina del guidatore di un camion, di passaggio sulla strada Statale 7 bis che da Teverola porta a Sant’Andrea, zona di confine del territorio di Santa Maria Capua Vetere. Non è chiaro ancora quale sia la condizione di salute dell’autista del mezzo, ma l’arbusto ha provocato la distruzione della parte anteriore del camion. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio di oggi , verso le ore 13:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta sulla SP 341 nel tratto che va dal Comune di Marcianise al Comune di Teverola, per un incidente stradale. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto constatare che un albero ,a seguito del maltempo che ha interessato tutta la provincia, era caduto sulla strada finendo su un autocarro che stava transitando in quel momento. Fortunatamente il conducente è uscito illeso dall’automezzo che è rimasto gravemente danneggiato dalla pesante pianta. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare il veicolo dalla pianta e ripristinate la circolazione stradale.