LA FOTO del presunto killer. Ecco chi è il 19enne fermato per la morte di Gennaro Leone

CASERTA – I carabinieri hanno sottoposto a fermo per l’omicidio volontario di Gennaro Leone, avvenuto in via Gianbattista Vico la notte tra sabato e domenica, un giovane 19enne incensurato di Caivano, Gabriel Ippolito. Individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza e al racconto di alcuni testimoni, tra cui anche gli amici della vittima. Durante l’interrogatorio ha confessato. Tutto sarebbe nato da uno sguardo di troppo. Qualche spinta, qualche insulto ed è scoppiata la rissa. E’ in quel momento che Gennaro raggiunto da una coltellata alla gamba è rimasto a terra in una pozza di sangue. Allertati i soccorsi, da alcuni amici presenti e da alcuni passanti, poco dopo è arrivata l’ambulanza che è ripartita alla volta dell’ospedale di Caserta. Vani i tentativi da parte dei medici di salvarlo in extremis. Gennaro, colpito all’arteria femorale, è morto dopo tre ore per un arresto cardiocircolatorio, probabilmente per il troppo sangue perso. Ora si attende di conoscere la decisione del Gip sulla convalida del fermo.