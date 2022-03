LA FOTO della Fiat 500x che ha preso in pieno e distrutto il muro di una casa a MARCIANISE

MARCIANISE – Il Rione Macello di Marcianise è stato teatro di un incredibile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Una Fiat 500x bianca si è schiantata contro il muro di un’abitazione, praticamente distruggendo lo. Ancora non è chiaro come sia stato possibile che l’uomo alla guida del mezzo sia arrivato a prendere in pieno il muro di cinta.

C’è stato bisogno di un carroattrezzi per spostare la vettura da via Martin Luther King, ma, cosa più importante, il ragazzo alla guida della Fiat è in buone condizioni.