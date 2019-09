LA FOTO. Denunciato ed ARRESTATO. Schiavone beccato con un fucile, una carabina ed una pistola

PIETRAVAIRANO – In Pietravairano, i carabinieri della Stazione di Vairano Scalo, hanno tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari, per detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, Antonio SCHIAVONE, 60 anni, del posto. I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello SCHIAVONE, hanno rinvenuto e sequestrato un fucile automatico marca “franchi” cal.12, denunciato rubato nel luglio/agosto 2017 presso i carabinieri di Bacoli (Na), occultato nel locale cantina. Durante le operazioni di perquisizione, all’interno della camera da letto, sempre in uso allo Schiavone, sono state rinvenute e sequestrate una carabina ad aria compressa, marca “norica dragon star gold”, mod. cn179, cal. 4,5 ed una una pistola marca beretta, cal. 7,65, legalmente detenuta dal defunto padre dell’arrestato e non regolarizzata dallo SCHIAVONE Antonio che è stato, quindi, anche deferito in stato di libertà.