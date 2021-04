LA FOTO. Donato alla Sovrintendenza il reperto archeologico trovato in giardino. Sarà esposto alla Reggia

PIGNATARO – (tp) L’avvocato Giovanni Morelli questa mattina ha donato il reperto archeologico, una stele di marmo raffigurante il volto di una donna, ritrovata nel giardino alla sovrintendenza di Caserta (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO) nelle mani del dott. Mario Pagano.

Il dirigente del Ministero insieme alla dott. ssa Antonella Tomeo in attesa di ulteriori studi sull’opera, che potrebbe essere anche del primo secolo a. C., sarà esposta in una stanza della Reggia di Caserta in allestimento per la didattica per le scuole.