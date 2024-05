LA FOTO. Dopo l’impatto si ribalta con l’auto ed esce illeso. Guidatore miracolato in autostrada

TEANO – All’altezza dell’autogrill di Teano si registra un altro pericoloso incidente avvenuto sulle strade della nostra provincia. Questa volta si tratta dell’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione sud.

Due auto si sono colpite, per cause chiaramente ancora non definite, e una delle vetture si è ribaltata, dopo diversi rotolamenti.

Incredibilmente, l’uomo alla guida della vettura è uscito autonomamente dalla vettura e in buone condizoni.