LA FOTO. Esplode bombola nell’officina, il figlio dell’elettrauto all’ospedale ferito ad un occhio

CASAGIOVE – Inizialmente si era temuto il peggio, dopo il forte boato e i vetri che sono esplosi dalla vetrina dell’officina dell’elettrauto Giuliano, su via San Francesco di Paola, a Casagiove. Una bombola di metano, strumento di lavoro per il rinomato meccanico, avrebbe avuto qualche problema nel funzionamento e sarebbe esplosa proprio mentre al lavoro si trovavano il proprietario e il figlio. Il giovane trentenne è stato accompagnato all’ospedale, dopo essere stato ferito all’occhio. Ora sul posto, oltre alla polizia che sta facendo i rilievi del caso, per mettere in sicurezza l’officina sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.