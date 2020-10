LA FOTO. I danni del MALTEMPO sul Litorale Domizio. Alberi caduti in strada e sui tralicci dell’Enel

MONDRAGONE – FALCIANO – CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – Alberi caduti, segnaletiche divelte e tante altre situazioni di disagio si sono verificate questa mattina sul Litorale Domizio, a causa del forte vento.

Sulla strada che porta alla stazione ferroviaria, in prossimità della Tenuta Sciacca, due piante sono cadute in strada, investendo dei tralicci enel. Un terzo albero è invece caduto sulla strada in direzione del carcere di Carinola, rendendo difficoltosa la circolazione stradale. Si consiglia agli automobilisti di prestare massima attenzione.