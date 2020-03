LA FOTO. Il ladro acrobata entra in casa salendo sul palo della luce e si porta via 5 mila euro

PARETE (red.cro.) – Sarebbe stato aiutato da due “pali”, due complici che controllavano, ieri sera, via Pellico, a Parete. Il ladro è riuscito ad arrivare fino al secondo piano di u’abitazione, utilizzando il lampione dell’illuminazione. Dopo aver bloccato anche la porta dall’interno, l’uomo ha portato via oggetti e denaro per 5 mila euro. I proprietari, rimasti fuori casa al loro rientro, hanno immediatamente denunciato il fatto ai carabinieri di Aversa.

Le telecamere di sorveglianza, però, hanno mostrato il ladro acrobata e altri due complici a viso scoperto, prima della fuga in auto.