SAN FELICE A CANCELLO – Pochi minuti fa è avvenuto un incidente stradale sul ponte di via Trave, a San Felice a Cancello. Una carrozzella a motore, guidata da un disabile, è stata presa in pieno da un Jeep, che alla guida vedeva una donna. L’anziano è caduto dal mezzo che si è capovolto. La donna alla guida della grossa vettura ha soccorso l’uomo, in attesa degli uomini del 118