CASERTA – É allarme sicurezza a Caserta. Ignoti sono entrati in azione lunedì sera sfondando il parabrezza di una Smart parcheggiata in via Don Bosco, nel cuore della città rubando tutto ciò che vi era all’interno. Non è, purtroppo, il primo episodio che si verifica in città tanto che i cittadini lamentano precarie condizioni di sicurezza.