CASTEL VOLTURNO – Avevano fatto diventare la propria casa dei veri e propri locali. Per questo motivo, la polizia municipale di Castel Volturno ha sequestrato due locali abusivi. In uno dei due, il proprietario dell’alloggio, affacciato sulla Domiziana, abbia fatto diventare un pezzo della sua abitazione un vero e proprio locale, inevitabilmente senza nessuna autorizzazione. Stessa cosa dicasi anche per il secondo caso riscontrato dai caschi bianchi della città castellana a Destra Volturno