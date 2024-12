LA FOTO. Ladri all’assalto della banca Intesa San Paolo: distrutta la vetrata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Sfondano con le mazze ferrate, ma il colpo fallisce. Banda in fuga a mani vuote

TEANO (EZ) – Tentato raid in banca a Teano. È accaduto stamattina, 28 dicembre 2024. L’orario dell’allarme automatico segna pochi minuti dopo le quattro. Armati di mazze ferrate hanno spaccato la vetrata della banca Intesa San Paolo, filiale di Teano, in viale Italia. Nel mirino dei malviventi sicuramente i roller cash e i bancomat, da attaccare dall’interno, dai punti di alimentazione utilizzati dagli impiegati per rifornire gli sportelli automatici. Ma l’allarme prima e le forze dell’ordine poi (LA RADIOMOBILE DI CAPUA) con la Security Services hanno intralciato il lavoro della banda, datasi alla fuga a mani vuote. Il tentato furto appare a tratti assurdo e per molti versi incomprensibile.

Come potevano pensare i ladri di violare e superare le difese della filiale bancaria in tempi talmente brevi da riuscire a farla in barba al sistema di videosorveglianza? La risposta potrebbe essere una sola e agghiacciante: puntavano sui tempi mai purtroppo brevi d’intervento delle forze dell’ordine in un «sistema alto-casertano» che vede un assurdo quanto limitato pattugliamento notturno del territorio.

Comunque, stavolta ai ladri è andata male lo stesso. Anche grazie ai residenti che svegliati dai rumori avrebbero inoltrato telefonicamente diverse richieste d’intervento al 112. L’allarme, intanto aveva fatto la sua parte. Il tentativo di furto è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza dell’istituto di credito: le immagini saranno analizzate dai Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Anche il luogo del furto suona come un ennesimo guanto di sfida alle autorità locali. Infatti la filiale di Teano della banca Intesa San Paolo è ubicata a una ventina di passi dall’ingresso della caserma dei carabinieri di Teano