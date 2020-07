LA FOTO. L’ARSENALE DI S.MARIA C.V. 17 pistole di cui 3 mitragliatrici, 4 fucili, un mitragliatore, un proiettile da mortaio. L’uomo ha tentato di ingoiare la chiave

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un ingente quantitativo di armi è stato rinvenuto, in Santa Maria Capua Vetere, dai Carabinieri della Compagnia di Capua. Decine tra fucili e pistole, migliaia di proiettili, pugnali, sciabole sono stati rinvenuti in un’abitazione di un 63enne del luogo. L’uomo, è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni comuni e da guerra e ricettazione.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua, nell’ambito di attività info-investigativa svolta a seguito di alcuni furti in abitazione commessi nel territorio di competenza, hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa nella città di Santa Maria Capua Vetere, all’esito della quale hanno rinvenuto e sequestrato, traendo in arresto il detentore:

– 4 fucili;

– 1 fucile mitragliatore;

– 3 pistole mitragliatrici;

– 11 pistole;

– 3 pistole lanciarazzi;

– 1 proiettile da mortaio;

– 20 Kg. di polvere pirica;

– 57 pugnali/baionette;

– 3 sciabole;

– 299 serbatoi;

– 1 silenziatore;

– migliaia di proiettili di vario calibro;

– parti e ricambi di armi;

– strumentazione idonea alla modifica di armi e alla ricarica di munizionamento.

L’intero arsenale è stato rinvenuto occultato in un deposito, in un soppalco ed in delle intercapedini ricavate tra le mura dell’abitazione dell’arrestato, accessibili da una botola.

Durante le fasi dell’operazione, l’arrestato ha provato a fuggire e ad ingoiare la chiave di accesso al predetto deposito.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.