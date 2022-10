LA FOTO. MADDALONI. Paura, in via della Libertà: un uomo colpito da un malore. Paura e caos. Arriva l’ambulanza e..

Ha perso i sensi e in un primo momento le sue condizioni..

MADDALONI – Un malore, fortunatamente, senza gravi conseguenze. È successo nel pomeriggio di oggi ad un uomo di Acerra, che si trovava in via della Libertà, a Maddaloni, per alcune commissioni. Ha perso i sensi ed è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti che hanno subito allertato un’ambulanza del 118, che hanno condotto l’uomo verso il locale ospedale. Fortunatamente si è ripreso, ma ha dovuto sottoporsi agli accertamenti clinici del caso.