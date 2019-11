LA FOTO MARCIANISE. Ecco come si presenta il palazzo crollato in via Novelli. Così si è salvata la signora che vi abita 18 Novembre 2019 - 16:19

MARCIANISE – Un crollo considerevole, quello provocato ieri dalla pioggia incessante che si è abbattuta su Marcianise. La foto descrive la condizione del palazzo che ne è stato vittima. L’accadimento avrebbe potuto provocare seri danni alle persone, se ve ne fossero state all’interno. Per una fortuita casualità, l’abitazione era vuota in quanto la sua unica abitante, un’anziana signora, si trova ricoverata all’ospedale per un problema di salute. Vigili del Fuoco e tecnici comunali non hanno ritenuto necessario dover procedere all’evacuazione della famiglia che occupa lo stabile attiguo a quello crollato.