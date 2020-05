LA FOTO. MARCIANISE. Si abbatte un acquazzone sulla città e le strade si allagano

MARCIANISE – Non ha fatto bene e di sicuro non è la prima volta, l’improvviso acquazzone di inizio estate che ha colpito la nostra provincia e che sta provocando ingenti danni alla città di Marcianise, in particolare nelle zone di Novelli, via Kennedy, viale della Vittoria e di via De Felice. Anche questa volta, il sistema fognario cittadino pare che non abbia retto all’impatto con il temporale che si è abbattuto. Come detto, non è la prima volta, anzi, abbiamo registrato in questi anni allagamenti causati dalla pioggia in diverse zone della città nata sotto il nome di Liburia