MARCIANISE – A causa di un incendio di grosse dimensioni in località Visocchi, sta piovendo dal cielo della cenere in diverse zone della città di Marcianise. Rione Madonna della Libera, via De Felice, via San Pasquale ma anche Capodrise.

Non è ancora chiaro il motivo del rogo ma sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco di Aversa e Marcianise.