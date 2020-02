LA FOTO MONDRAGONE. Blitz della polizia municipale. Famiglie sgomberate in via Savona

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina gli uomini della Polizia Municipale di Mondragone, a seguito di alcuni sopralluoghi, hanno eseguito lo sgombero di diversi nuclei familiari di origine Bulgara, che da tempo occupavano dei locali all’ interno di una palazzina sita in via Savona.

L’immobile è stato ritenuto inagibile a causa di gravi carenze impiantistiche, nonché igienico sanitarie e di stabilità. Inoltre vi erano allacciamenti non autorizzati alla rete elettrica pubblica.



In supporto all’operazione di sgombero, anche una postazione del 118.