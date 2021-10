LA FOTO MONDRAGONE. Due operatrici sottraggono bottiglie di olio dai pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Colte con le “mani nel sacco” due operatrici mentre aprono nel bagagliaio della propria auto, pacchi contenenti generi alimentari da consegnare alle famiglie meno abbienti. Le due donne lunedì scorso, si sono approvvigionate di bottiglie di olio d’oliva sottraendole ai destinatari. Sicuramente i soliti detrattori accuseranno noi giornalisti di diffondere notizie fake con l’intento di mettere in cattiva luce chi opera nel settore del volontariato, ma non è davvero così, perché da tempo circolavano lamentele di chi si era accorto di una certa situazione.

Il plauso a chi ogni giorno si adopera per aiutare i meno fortunati rimane, ma come spesso capita in altri contesti, le mele marce ci sono ovunque. La cosa non ci stranisce di certo e questo vergognoso modo di fare a quanto pare, va avanti da tempo, grazie anche alla omertà di molti. Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di fotografare e di contattarci, dispiace solo non poter mostrare il volto “del gatto e della volpe” per ragioni che ben conoscete e mai come questa volta ne siamo rammaricati, perché certa gente andrebbe messa in vetrina.