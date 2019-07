LA FOTO. MONDRAGONE tappa di un evento nazionale: accolti 15 vespisti in viaggio da Piacenza a Napoli

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina il “vespa club Italia” di Mondragone, ha fatto da staffetta ad un evento nazionale, accogliendo un piccolo gruppo di ragazzi che partiti da Piacenza, in sella a delle vespa anni 50, hanno raggiunto Napoli senza mai aver spento il motore del proprio mezzo.

Un gruppo di quindici amici, partiti ieri 12 luglio da Piacenza, assistiti da un paio di furgoni, senza mai spegnere il motore, nemmeno ai rifornimenti, hanno attraversato l’Italia per raggiungere Napoli, alternandosi alla guida e indossando i colori della bandiera Italiana, per portare una fiaccola, benedetta alla partenza dal Vescovo di Piacenza, alla chiesa di Sant’Antonio in Posillipo.

Lungo il percorso, tutti i Vespisti incontrati hanno condiviso qualche chilometro in compagnia degli amici piacentini, ricevendo in omaggio fascia, toppa ed adesivo.

Trenta ore di “marcia” toccando alle ore 12.00, la città di Mondragone dove hanno incontrato il Presidente “Vespa club” Mondragone Biagio Petrillo, e tutti i vespisti che hanno offerto loro prodotti tipici del posto come la mozzarella di bufala campana, donata per l’occasione da un noto caseificio locale.