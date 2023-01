LA FOTO. MORTO IN VIA ROMA. Trovato uomo privo di vita in una casa del centro di CASERTA 4 Gennaio 2023 - 14:39

Sul posto carabinieri e agenti di polizia CASERTA – Carabinieri e polizia si sono recati in via Roma, nel cuore di Caserta, dove è stato rinvenuto un uomo privo di vita. Dopo che sono stati eseguiti i primi accertamenti, sul posto un’auto funebre è arrivata per trasferire il deceduto presso l’ospedale di Caserta.