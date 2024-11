LA FOTO. MUORE 30ENNE CASERTANA in un terribile schianto frontale. Il fatale incidente a pochi passi dalla sua nuova casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Ilaria Santomassimo, come tanti casertani giovani e meno giovani, viveva al Nord, dove aveva trovato un lavoro e una migliore condizione di vita

PIEDIMONTE MATESE – Era salita in Umbria, per lavoro, da diverso tempo, ma aveva preso casa a Trevi, all’altezza della vecchia via Flaminia, la zona teatro di questa collisione mortale, solo da poche settimane.

È deceduta ieri sera in un violento incidente frontale Ilaria Santomassimo, trentenne originaria di Piedimonte Matese, ma, come detto, salita al nord come tanti giovani della nostra terra. L’altra vittima è un uomo di 36 anni, residente a Trevi, Walter Bevilacqua.

Walter e Ilaria viaggiavano entrambi da soli nelle rispettive auto. Non è chiaro come su quel rettilineo con doppia striscia continua, quindi, con divieto di attraversamento dell’altra corsia, le due vetture si siano schiantate frontalmente. Per capire questo, stanno lavorando i carabinieri della stazione di Foligno e i vigili del fuoco.

L’impatto è stato molto violento. L’Alfa Romeo è rimasta con la ruote sulla strada ma pesantemente danneggiata, la Citroën, invece, si è ribaltata su un lato.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro e i corpi di Walter e Ilaria Sono a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà, poi, se effettuare l’autopsia o meno. Successivamente, sarà dato il via libera per la restituzione delle salme e, quindi, la celebrazione del rito funebre.