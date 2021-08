LA FOTO. Muore 40enne dopo tremendo schianto sulla Statale. IL NOME

VILLA LITERNO – Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio, sabato, sulla Nola-Villa Literno, proprio all’uscita di Villa Literno. La vittima, un uomo di 40 anni circa, viaggiava sulla sua Fiat 500 nera quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un camion. Si tratta di Giovanni Cacciuottolo, 40enne di Monteruscello, frazione di Pozzuoli.

I soccorsi non hanno potuto fare nulla per aiutarlo, ma sono riusciti a salvare il conducente del tir, è rimasto ferito in maniera non preoccupante. L’uomo alla guida del mezzo pesante è stato indagato in seguito al decesso dell’uomo. Ciò non implica responsabilità del camionista, ma in caso di incidenti mortali come questi è un atto dovuto. Nelle prossime ore ci sarà l’autopsia sul 40enne.