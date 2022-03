LA FOTO. Nasconde uno spinello, hashish e marijuana. Arrestato 28enne

CARINARO/TEVEROLA – I Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in Carinaro, di un ventottenne residente a Teverola, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma dopo aver notato l’uomo, unitamente ad un suo coetaneo, aggirarsi con atteggiamento sospetto sulla pubblica via, hanno proceduto ad identificare i due che hanno subito opposto resistenza nei loro confronti. Entrambi sono stati deferiti per resistenza a pubblico ufficiale.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire, nella disponibilità dell’arrestato, uno spinello e 23,64 gr di marijuana confezionati in bustine di cellophane, nonchè 22,87 gr di hashish.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.