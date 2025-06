LA FOTO. Nube nerissima si alza in cielo da un deposito di materiale edile a SAN CIPRIANO D’AVERSA

Lo scoppio avvenuto circa due ore fa. Si attende l’arrivo dei vigli del fuoco

SAN CIPRIANO D’AVERSA – La provincia di Caserta brucia ancora, tra roghi tossici e incendi boschivi che stanno tenendo duramente impegnati volontari e vigili del fuoco nelle ultime ore.

Dopo la difficile giornata di ieri, in cui, nella morsa delle fiamme, è finita anche la località balneare di Baia Domizia, coinvolgendo la vegetazione circostante, alcuni lidi e decine di abitazioni, una vasta nube nera, visibile a chilometri di distanza, si è innalzata nel cielo circa due ore fa dal Comune di San Cipriano d’Aversa.

Dalle prime notizie accorse sul posto, avrebbe preso fuoco del materiale edile proveniente da un deposito in via Acquaro.

Iniziato come un piccolo rogo, l’incendio si è rapidamente trasformato in un fronte di fuoco che ha messo in allarme l’intero territorio, coinvolgendo anche il paese limitrofe di Casapesenna.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, il sindaco di Casapesenna Giustina Zagaria ha raccomandato la chiusura delle finestre.

Seguiranno aggiornamenti.