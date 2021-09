LA FOTO. Nuovo crollo di una parte della palazzina già colpita il mese scorso, paura tra i residenti della zona

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Crollo di una parte della palazzina già crollata a luglio scorso, paura tra i residenti della zona. Oggi pomeriggio un forte boato ha scosso la comunità, grossi calcinacci si sono staccati dalla palazzina sequestrata che il mese di luglio scorso in via Migliaccio ad Orta di Atella è crollata. Fortunatamente all’interno non vi era nessuno essendo stata fatta sgomberare. Tale edificio è molto pericoloso, nel momento del crollo non transitava nessuno altrimenti la situazione avrebbe assunto contorni drammatici. Sul posto i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e accertare quanto accaduto.