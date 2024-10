LA FOTO. Parcheggia la Ferrari nella rotonda per fare aperitivo al Maudit

L’immagine pubblicata da Caffè Procope è rappresentativa di una odiosa abitudine

CAPODRISE – Riprendiamo la foto inviata da un lettore, che Caffè Procope ha pubblicato in questo articolo, di una Ferrari parcheggiata praticamente all’interno della rotonda che delimita il confine tra Marcianise e Capodrise, ovvero quella posta al quadrivio tra via Greco, via Musone, via Mattarella e viale Europa.

È purtroppo un’abitudine molto radicata, anche “incoraggiata” dalla presenza di un noto lounge bar per aperitivi, il Maudit (che ovviamente non ha responsabilità per la sosta selvaggia) proprio in prossimità dell’incrocio.

La foto è stata scattata alle ore 20 di lunedì 21 ottobre 2024.