LA FOTO. PAURA IN STRADA. Calcinacci cadono e sfiorano passanti

SAN NICOLA LA STRADA (DEBORA CARRANO) – Paura e allarme in via De Gasperi: in queste ore stanno cadendo calcinacci dalle casermette in via Alcide De Gasperi.

Sono stati alcuni residenti a sollevare il pericolo raccontando di aver visto i calcinacci cadere a terra e di aver dovuto spostare le proprie autovetture che rischiavano di rimanere danneggiate.

Mentre si attende l’intervento dei vigili del fuoco, gli stessi residenti della zona hanno provveduto ad allertare anche i vigili urbani affinché fossero adottati i provvedimenti di urgenza.