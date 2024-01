LA FOTO. Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: centauro in codice rosso all’ospedale

L’incidente questa mattina

MADDALONI – Grave incidente questa mattina in via Ficucella, nei pressi della zona industriale dell’Interporto, nel territorio di Maddaloni. Un uomo in sella alla sua moto ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il guardrail. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso.