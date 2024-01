LA FOTO. 19enne alla guida prende in pieno ragazzo, studente casertano in coma

PIEDIMONTE MATESE – Questa notte una Peugeot 208, condotta da un giovane di 19 anni, stava percorrendo corso Garibaldi, a Napoli, direzione piazza Carlo III a velocità sostenuta quando ha investito un giovane di 21 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il pedone, uno studente universitario casertano, originario di Piedimonte Matese, è stato sbalzato contro un’altra auto ferma in strada e la Peugeot ha terminato la corsa contro un’auto in sosta sulla parte opposta della carreggiata.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato presso l’Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a cure mediche. A causa delle gravi lesioni riportate, è stato necessario un delicato intervento chirurgico in codice rosso.

Attualmente, il giovane si trova in coma. I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati a scopo investigativo. Il conducente della Peugeot, il 19enne responsabile dell’investimento, è stato sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e tossicologiche. In seguito a tali accertamenti, la patente di guida è stata ritirata.