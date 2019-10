CASTEL VOLTURNO (red.cro.) – La paura è stata tanta in via Ravenna dov’è il pannello in ferro e vetro di un ascensore stava per finire direttamente in strada. Ad evitare il peggio sono stati gli uomini dei vigili del fuoco di Mondragone, che hanno chiuso l’accesso alla strada e rimosso il pannello pericolante.