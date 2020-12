LA FOTO. S.MARIA C.V. Antonio Mirra sta troppo avanti: ecco le strisce pedonali con parcheggio auto incorporato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La vecchia Capua sta da tempo dando prova di un’interessante fantasia nella gestione della cosa pubblica. Se il caso più eclatante resta quella del concorso per vigili urbani, sul quale vi basterà cercare nel nostro sito grazie allo strumento di ricerca, ci sono altri piccoli esempi di questa stravaganza nella città sammaritana.

La foto ci arriva da un nostro lettore e proviene dal corso De Carolis di Santa Maria Capua Vetere. Le strisce blu sono un altro argomento che in città ha provocato aspre polemiche, ma questa volta non parliamo di consiglieri, assessori o imprenditori ma della reale posizione di questi comparti. Infatti, come si evince dall’immagine immortalata, le strisce blue e quelle pedonali a Santa Maria possono combaciare. Un errore grossolano, crediamo, oppure un nuovo passo verso la fantasia al potere del comune. Ovviamente, c’è qualcosa che non va: o cammini, o parcheggi. Speriamo che questa piccola stravaganza venga normalizzata, anche se un po’ ci dispiace tarpare le ali alla creatività.