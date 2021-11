LA FOTO. S. MARIA C.V. Camper in fiamme alle spalle dell’ospedale, c’è un ferito

SANTA MARIA CAPIUA VETERE – É riuscito a mettersi in salvo il cittadino sammaritano indigente, che viveva in un camper, di sua proprietà, divorato dalle fiamme questa mattina in via Avezzana a Santa Maria Capua Vetere. (CLICCA QUI PER LEGGERE UN NOSTRO PRIMO LANCIO)

Una fuga di gas scaturita da una bombola GPL presente all’interno del camper avrebbe provocato l’ incendio. L’occupante alla vista delle fiamme è riuscito a fuggire appena in tempo riportando, sembrerebbe, delle ustioni lievi ad un braccio.